В медучреждения Якутии поступит 58 единиц передового оборудования

Медицинские учреждения Якутии в этом году получат 58 единиц нового оборудования при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве республики.
Например, маммографические аппараты для ранней диагностики рака молочной железы поступят в Олекминскую, Алданскую, Ленскую, Чурапчинскую и Оленекскую центральные районные больницы (ЦРБ). Цифровые флюорографы будут установлены в Чурапчинской, Ленской и Олекминской больницах. Стационарные рентген-аппараты отправятся в Томпонскую, Алданскую и Горную ЦРБ. Передвижные рентген-аппараты закупят для Томпонской и Таттинской ЦРБ. Для хирургических отделений поступят 5 операционных мониторов, 3 аппарата ИВЛ, 1 эндоскопическая стойка, 2 наркозных аппарата.
«Благодаря новому оборудованию сегодня меняется технологичность медицинской помощи. Врач в Оленекской больнице получает не только четкий цифровой снимок, но и мгновенную передачу данных, поддержку коллег из столицы через телемедицину. Также радует, что поступит оборудование для медицинской реабилитации. Сохранить здоровье — мало, важно вернуть человеку качество жизни после болезни, и мы последовательно решаем эту задачу», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.