Генеральный план Городецкого округа планируют утвердить до конца 2026 года

До конца 2026 года утвердят генеральный план Городецкого округа. Об этом заявила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева на форуме по недвижимости, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Одна из участниц форума поинтересовалась, возможно ли утвердить правила землепользования и застройки в Городецком округе до конца года. По ее совам, публичные слушания уже прошли.
Дарья Шунаева объяснила, что генплан Городецкого округа уже был подготовлен, однако затем вступили в силу новые федеральные правила оборота земель сельхозназначения. В связи с этим в документе потребовалось ужесточить контроль за использованием таких участков и их переводом в другие категории. Проект пришлось заново дорабатывать для согласования с Минэкономразвития России и Минсельхозом.
Сейчас генплан находится на рассмотрении — эта процедура занимает около месяца. После получения замечаний и согласительного совещания с федеральными ведомствами нужно будет внести в документ корректировки.
В Минграде рассчитывают закончить работу над генпланом до конца текущего года, при хороших условиях — в третьем квартале.
