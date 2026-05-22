Нижегородского волонтёра, помогающую бойцам СВО, поздравили с 94-летием

Нижегородский волонтёр Капитолина Егорова отметила 94-й день рождения. Капитолину Васильевну, помогающую бойцам СВО, навестили и поздравили представители Дома народного единства (ДНЕ).
Во время Великой Отечественной войны Капитолина Егорова будучи ребёнком работала в тылу, возила воду в телеге.
С 19 лет волонтёр занимается шитьём и до сих пор сама вставляет нитку в иголку. На часть пенсии покупает ткань и вместе с дочерью шьёт для бойцов бельё, одеяла, тёплые жилеты.
По словам Капитолины Васильевны, шить бойцам она решила сразу, когда началась спецоперация. Раньше удавалось сшить 10 изделий в день, сейчас уже меньше.
«Но даже если иногда чувствую, что не могу, говорю себе: “Надо!”, — сказала Капитолина Васильевна.
Бойцы знают волонтёра и всегда передают ей с фронта слова благодарности, шлют видеоприветы, приезжают в гости, когда есть возможность. Сама Капитолина Васильевна называет себя патриотом и говорит, что всегда радуется, когда видит, что её помощь нужна, это помогает ей жить.
В числе 119 волонтёров Нижегородской области Капитолина Егорова была награждена на восьмой церемонии «СВОим сердцем». Она состоялась в апреле в Доме народного единства. Тогда, на награждении, волонтёр пригласила в гости на свой день рождения представителей ДНЕ, а они, как признался руководитель Сергей Федоров, не могли не откликнуться на это приглашение.
«Несмотря на почтенный возраст, она активно помогает нашим бойцам. Её жизненный путь, энергия и неравнодушие — настоящий пример для всех поколений. Такие люди были, есть и будут надёжной опорой и гордостью нашей страны», — сказал Сергей Фёдоров.
Семья у Капитолины Васильевны большая: трое детей, четверо внуков, девять правнуков и два праправнука. Секрет долголетия — быть при деле и не терять оптимизм.