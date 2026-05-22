Грозы и град обрушатся на Воронежскую область в выходные 23 и 24 мая

Небольшое понижение температуры, дожди и грозы ожидаются в Воронежской области в предстоящие выходные. Это следует из метеобюллетеня регионального Гидрометцентра.
В субботу, 23 мая, ожидается переменная облачность. В столице Черноземья ночью преимущественно без осадков. Днём пройдут кратковременные дожди, грозы. В тёмное время суток столбики термометров покажут +17°… +19°, в светлое — около +26°… +28°.
В районах области ночью температура воздуха составит от +14° до +19°, днём — от +25° до +30°. В тёмное время суток преимущественно без осадков. Днём, как и в областном центре, ожидаются кратковременнные дожди, грозы. Местами пройдёт град.
В воскресенье, 24 мая, будет облачно с прояснениями. В Воронеже существенных осадков не предвидится. В тёмное время суток будет +15°… +17°, в светлое — около +23°… +25°.
По области в этот день ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют град. Ночью столбики термометров покажут от +12° до +17°, днём — от +21° до +26°.