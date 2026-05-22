Актёра Никиту Кологривого в образе Юрия Хоя заметили в центре Воронежа

Российский актёр театра и кино Никита Кологривый приехал в Воронеж в пятницу, 22 мая, для съёмок в полнометражном фильме о культовой группе «Сектор Газа». Он исполняет в картине главную роль. Утром горожане заметили актёра на площади Ленина. Никита Кологривый был в образе лидера коллектива Юрия Клинских «Хоя».
В течение дня съёмки сцен для фильма будут проходить ещё в нескольких локациях. В частности, на Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей, а также в районе Чернавского моста.
Ранее власти попросили воронежцев и гостей столицы Черноземья с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съёмочного процесса.