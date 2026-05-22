В Коми стартовала республиканская природоохранная акция «Марш парков»

Природоохранная акция «Марш парков» стартовала в Коми в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в республиканском центре обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования.
Мероприятие продлится до 15 августа. Ежегодно к нему присоединяются более 20 тысяч человек. В муниципальных образованиях региона для детей и взрослых пройдут различные занятия, на которых участников познакомят с системой особо охраняемых природных территорий, Красной книгой Республики Коми, редкими видами растений и животных.
В программу мероприятия включены классные часы и беседы на экологическую тематику, тематические выставки в библиотеках и музеях, викторины и экологические игры. Кроме того, состоятся экологические десанты по очистке от мусора территорий парков и скверов, посадка деревьев и озеленение территорий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.