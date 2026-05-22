Красноярский край присоединился к экологической акции «Зелёная волна»

Красноярский край присоединился к экологической акции «Зеленая волна». Она стартовала в мае в Поволжье, а затем продолжилась в Москве и Сибири. На этой неделе она проходит в Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Иркутске и Красноярске, впереди — Урал и Кубань.
Участники «Зелёной волны» сажают в населенных пунктах растения, которые лучше всего подходят для местного климата: кедры и дубы, яблони и груши, сирень и липы. Для акции выбирают знаковые городские локации: в Дивногорске это набережная Енисея, в Саяногорске — центральный бульвар, в Ангарске — молодёжная арт-резиденция. Столичная акция прошла в МГУ — на знаменитых университетских аллеях появились новые голубые ели, а у главного здания — белые и розовые пионы.
«Зелёная волна» — акция фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». Уже девятый год подряд она объединяет самых разных участников: от офисных работников до спортсменов и детсадовцев. Часто жители присоединяются к акции спонтанно — проходят мимо, видят людей с лопатами и остаются помочь. Самым младшим участникам акции — не больше пяти лет, а старшие застали времена, когда озеленение городов было частью комсомольских строек.
«Когда я была активной комсомолкой, мы строили Красноярскую ГЭС и сажали деревья на набережной Енисея. А сейчас посмотрите, как они вымахали — какие берёзки, какая красота! Я хочу, чтобы мои внуки потом так же радовались, приходили сюда и говорили: здесь моя бабушка делала нам красоту», — делится Валентина Шалаева, участница акции «Зелёная волна» в Дивногорске.
Деревья и кустарники делают жизнь в городе гораздо комфортнее: они создают тень и снижают уровень шума, а самое главное — очищают и увлажняют воздух, поглощая вредные газы и задерживая пыль. Поэтому в этом году акция включает индустриальные города федерального проекта «Чистый воздух» — Братск, Красноярск и Новокузнецк — напоминая, как важны зелёные пояса вокруг жилых районов и промышленных предприятий.
«Жители зелёных районов лучше себя чувствуют — есть научные исследования, которые это подтверждают. Но это и без науки понятно: город, где много больших, широких, раскидистых деревьев — это город, в котором приятно жить, особенно летом. Сразу совсем другое настроение», — говорит Игорь Яценко, научный сотрудник главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН.
В этом сезоне «Зеленая волна» охватит 40 городов, включая Саяногорск, Дивногорск и Ачинск. За всё время акции в регионах России появилось более 12 тысяч новых деревьев и кустарников.