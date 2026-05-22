Красноярский край присоединился к экологической акции «Зелёная волна»

«Когда я была активной комсомолкой, мы строили Красноярскую ГЭС и сажали деревья на набережной Енисея. А сейчас посмотрите, как они вымахали — какие берёзки, какая красота! Я хочу, чтобы мои внуки потом так же радовались, приходили сюда и говорили: здесь моя бабушка делала нам красоту», — делится Валентина Шалаева, участница акции «Зелёная волна» в Дивногорске.