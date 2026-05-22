На трассе Игра — Глазов в Балезинском районе Удмуртии начался ремонт

Ремонт на четырех участках трассы Игра — Глазов в Балезинском районе Удмуртской Республики начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Игра — Глазов — трасса востребованная, она входит в опорную сеть Удмуртии. Эта дорога не только связывает между собой наши районы, но и является важной частью маршрута, соединяющего нас с соседней Кировской областью. Трафик здесь свыше 7,5 тысячи машин в сутки, поэтому дорога требует особого внимания. Часть ее уже отремонтирована по нацпроекту в предыдущие годы. В настоящее время к завершению подходит реконструкция технически сложного инженерного объекта — путепровода около деревни Кестым», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.
Всего планируется обновить 10 км проезжей части. Специалистам предстоит срезать старый асфальт и уложить два слоя нового, укрепить обочины, установить сигнальные столбики и новые дорожные знаки. Также там смонтируют два новых остановочных комплекса и приведут в порядок две остановки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.