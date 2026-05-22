В Волоконовском округе Белгородской области отремонтируют 4,2 км дорог

В селе Погромец специалисты обновят проезжую часть на двух улицах — Бондаренко и Надречной. Первая проходит через центр населенного пункта, вдоль нее расположены детский сад, банк, многофункциональный центр и сельская администрация. Улица также связывает жителей с парком культуры и отдыха, где расположены храм святых апостолов Петра и Павла, центр культурного развития и братская могила двух советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. На улице Надречной приведут в порядок участок протяженностью 1,5 км, где расположены частные домовладения.