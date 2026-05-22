Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волоконовском округе Белгородской области отремонтируют 4,2 км дорог

Специалисты обновят улицы в селе Погромец и хуторе Ольхове.

Ремонт 4,2 км дорог проведут в этом году в двух населенных пунктах Волоконовского округа Белгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

В селе Погромец специалисты обновят проезжую часть на двух улицах — Бондаренко и Надречной. Первая проходит через центр населенного пункта, вдоль нее расположены детский сад, банк, многофункциональный центр и сельская администрация. Улица также связывает жителей с парком культуры и отдыха, где расположены храм святых апостолов Петра и Павла, центр культурного развития и братская могила двух советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. На улице Надречной приведут в порядок участок протяженностью 1,5 км, где расположены частные домовладения.

Также специалисты отремонтируют улицу Ольховскую в хуторе Ольхове. Там обновят участок протяженностью 660 метров. На маршруте находятся частные дома.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.