Суд обязал «Выксунский водоканал» довести качество воды до требований СанПиН

Источник: Живем в Нижнем

Выксунский горсуд обязал местный водоканал привести качество воду к нормативным показателям. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подало иски к АО «Выксунский Водоканал» о нарушении санитарного законодательства. Информация о несоответствии качества воды нормам СанПиН и перебоях с ее подачей поступила в ведомство в декабре 2025 года.

Отбор проб подтвердил, что вода не соответствует нормативным показателям. «Выксунскому водоканалу» объявили предостережение, однако качество воды не изменилось.

Теперь суд признал действия водоканала противоправными. Компании предстоит в течении трех месяцев исправить нарушения.

Напомним, «Арзамасский водоканал» заплатит больше 16 млн рублей за вред окружающей среде.