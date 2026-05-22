Суд обязал «Выксунский водоканал» довести качество воды до требований СанПиН

Выксунский горсуд обязал местный водоканал привести качество воду к нормативным показателям. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подало иски к АО «Выксунский Водоканал» о нарушении санитарного законодательства. Информация о несоответствии качества воды нормам СанПиН и перебоях с ее подачей поступила в ведомство в декабре 2025 года.
Отбор проб подтвердил, что вода не соответствует нормативным показателям. «Выксунскому водоканалу» объявили предостережение, однако качество воды не изменилось.
Теперь суд признал действия водоканала противоправными. Компании предстоит в течении трех месяцев исправить нарушения.
