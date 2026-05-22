Сезон зарядок на свежем воздухе открыли в Красноярске для будущих мам

Красноярский 4-й роддом для будущих мам, госпитализированных в отделение патологии беременных, возобновил проведение зарядок под открытым небом. Находясь в больничных палатах, параллельно с лечением женщины проходят физическую и психологическую подготовку к родам. Вся первая половина дня занята встречами со специалистами и консультациями. Зарядки проводят круглый год, но зимой они проходят в помещении. Как только погода позволяет, будущие мамочки выходят тренироваться на улицу. Первое занятие в этом сезоне провела акушерка Елена Васильева под контролем доктора Юлии Макеевой. Врач подчеркивает, что активный образ жизни очень важен для беременных. Движение помогает закалить иммунитет, подготовить организм к предстоящим родам. Умеренные физические нагрузки, если нет медицинских противопоказаний, важны. Ходьба умеренная, не до усталости, прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика, йога — это все разрешено, — объяснила Юлия Макеева. Добавим, красноярский межрайонный роддом № 4 реализует задачи национального проекта «Семья», создавая комфортные условия для поддержки будущих мам.