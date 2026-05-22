Более 300 профильных классов открыты в школах Нижнего Новгорода

314 профильных и предпрофильных классов работали в школах Нижнего Новгорода в этом учебном году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальной политике городской Думы Нижнего Новгорода.
Как отметила заместитель директора департамента образования Оксана Колпакова, с 2023 года в школах реализуется Единая модель профессиональной ориентации, направленная на формирование готовности учащихся 6−11 классов к профессиональному самоопределению. На начало 2025—2026 учебного года модель внедрена на базовом уровне в 3,2% школ, на основном — в 89,6%, на продвинутом — в 7,2%.
В этом учебном году в муниципальных школах действуют 314 профильных и предпрофильных классов различной направленности. В прошлом году их было 291. Все школы, где открыты такие классы, сотрудничают с индустриальными партнерами — ведущими промышленными предприятиями города, а также с ключевыми вузами.
Также депутатам представили итоги работы Центра школьных спортивных лиг и развития спорта. По словам директора центра Максима Виноградова, с марта прошлого года было проведено 10 крупных соревнований с участием более 10 тысяч учащихся из 138 школ и три городских забега. С начала 2026 года организовано еще пять соревнований с охватом около 4 тысяч человек и 25 выездов команд на различные турниры. В рамках программы «Карта Чемпионов: школьные спортивные лиги» сопровождены 826 команд. В 2026 году планируется увеличить показатель до 1161 команды.
О работе Нижегородского городского зооцентра «Надежда» рассказал директор учреждения Николай Банков. Центр работает по трём направлениям: конноспортивному, кинологическому и экологическому. Здесь на постоянной основе занимаются около 600 детей, включая 72 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Зооцентр является базовой площадкой по адаптивному конному спорту в регионе, его воспитанники успешно выступают на всероссийском уровне. Кинологи проводят бесплатные занятия как на территории центра, так и на специализированных площадках во всех районах города. За прошлый год организовано более 20 массовых мероприятий с участием порядка 1 600 человек.
Как подчеркнул председатель комиссии Владимир Тарасов, создание условий для гармоничного развития включает не только качественное образование, но и доступ к спорту, дополнительным занятиям и возможностям профессионального самоопределения.
Председатель городской Думы Евгений Чинцов, в свою очередь, отметил необходимость организации содержательного досуга, который способствует воспитанию патриотизма, уважения к окружающим, бережного отношения к природе и историческому наследию.
«Необходимо не просто занять свободное время ребенка, а вырастить его настоящим гражданином и патриотом, здоровым и крепким, готовым к созидательному труду и к защите Родины», — добавил Чинцов.
