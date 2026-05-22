Более 300 профильных классов открыты в школах Нижнего Новгорода

Также депутатам представили итоги работы Центра школьных спортивных лиг и развития спорта. По словам директора центра Максима Виноградова, с марта прошлого года было проведено 10 крупных соревнований с участием более 10 тысяч учащихся из 138 школ и три городских забега. С начала 2026 года организовано еще пять соревнований с охватом около 4 тысяч человек и 25 выездов команд на различные турниры. В рамках программы «Карта Чемпионов: школьные спортивные лиги» сопровождены 826 команд. В 2026 году планируется увеличить показатель до 1161 команды.