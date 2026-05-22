Проект гостиницы в квартале церкви Трех Святителей одобрила экспертиза

В Нижегородском районе, в квартале возле церкви Трёх Святителей, появится новая гостиница. Участок для строительства выбрали в границах улиц Белинского, Короленко и Новой — его площадь составляет пять гектаров. Информация об одобрении проекта размещена на сайте ГИС ЕГРЗ.
Высота здания составит 4 этажа. Планируется, что общая площадь гостиницы будет равна 4 630 кв. м. В здании предусмотрят места для 76 номеров и парковки на цокольном этаже, которая будет рассчитана на 32 автомобиля.
Реализация проекта пройдёт в три этапа. Сначала подготовят территорию и подведут инженерных коммуникаций. Затем запланировано само строительство здания гостиницы. В рамках Благоустройства будут обустроены проезды и въезды в подземную парковку, монтаж системы освещения и дождевой канализации.
Завершить все работы планируют к концу сентября 2029 года.
Застройщиком выступает ООО «Фрегат». Экспертную оценку документации провела организация ООО «Проммаш Тест Экспертиза» — положительное заключение выдано 21 мая 2026 года.
Ранее сообщалось, что у «Нижполиграфа» в Нижнем Новгороде построят 9-этажную гостиницу.