Провалились торги за контракт на 1,1 млрд по школе в белгородском Строителе

В 2022-м контракт на возведение школы в Строителе ценой 1,3 млрд руб. заключили с петербургским ООО «Даля». В декабре следующего года соглашение расторгли — к тому моменту обязательства были исполнены только на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало ООО «Еврострой». В августе 2025-го гендиректор фирмы Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. А в декабре прошлого года «Еврострой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.