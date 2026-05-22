«Всё ради кино». Актер Григорий Данишевский честно рассказал о съёмках

Григорий Данишевский ломает стереотипы одним своим появлением на съемочной площадке. К 32 годам у него за плечами работа в офисе, опыт пекаря-кондитера, игра в инклюзивном театре и несколько крупных проектов в кино, включая короткометражку «Уличное освещение» и полнометражную драму «Правила Филиппа» (2024).
У Григория синдром Дауна, и это не мешает ему летать в киноэкспедиции, выдерживать тяжёлые смены и мечтать о новых профессиях. Krsk.aif.ru поговорил с актёром о трудностях на площадке, дискуссиях с режиссёрами и о том, почему нельзя замыкаться в четырех стенах.
От французского печенья до главных ролей.
Екатерина Беленкова, корреспондент krsk.aif.ru: Приезд на фестиваль «Герой» в Красноярске — это далеко не первая ваша киноэкспедиция. Где еще удалось побывать по работе?
Григорий Данишевский: Если говорить о фильмах, я был в очень разных местах. Мой первый фильм назывался «Уличное освещение», где я сыграл главную роль. Его снимали на Урале, в Златоусте. Это было мое самое любимое место, мы провели там долгое время. С этим же фильмом я потом ездил на кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи.
С другими проектами я бывал в Женеве, в Пскове, Мичуринске, Тамбове. Много разных городов. А сейчас приехал в Красноярск, и он стал моим фаворитом! Здесь всё очень хорошо организовано, и природа потрясающая. Енисей — восхитительный!
— Вы рассказывали, что работали в офисе, а еще пекли французское печенье. Как в этой череде увлечений появилось кино, и почему оно вас так захватило?
— На самом деле, я ни перед чем не останавливаюсь. Мне интересно пробовать всё. Опыт работы пекарем у меня был. Я пек печенье «Сабле» и «Диамант» в пекарне.
Работа в офисе у меня не только была, она осталась. Первая компания была транспортно-логистическая, там я выполнял много разных задач. Во время пандемии она прекратила свою работу. А сейчас я работаю в благотворительном фонде на шрёдере (уничтожитель бумаг, — прим. ред.), приезжаю, когда накопится архив. Я всё это совмещаю. А кино и сцена — это просто очень увлекательно, это интересный опыт. Я люблю принимать в этом участие.
— У вас ведь есть ещё и богатый театральный опыт. Чем вас привлекает сцена и работа с театральными режиссерами?
— У меня интересная театральная жизнь. Мне везде нравится. Театральные постановки — это искусство. Мне попадались очень хорошие режиссеры: они разрешают импровизировать, перевоплощаться в разных персонажей.
«Эмоции иногда приходилось выдавливать».
— Как началась ваша карьера в кино? Помните свои первые пробы?
— Нам позвонили и предложили прийти на кастинг на роль в короткометражном фильме «Уличное освещение». Для меня это было в новинку, я вообще не знал, что такое кастинг. Я прочитал сценарий, ознакомился с ним, и мне стало интересно.
На кастинге режиссер давал задания: посмотреть фрагмент фильма, рассказать стихотворение. Я всё сделал. А потом прошло время, я уже и забыл о кастинге… И вдруг звонят и говорят, что я утверждён на главную роль! Я был рад. Потом оказалось, что фильм будут снимать на Урале, в Златоусте. Для меня это было абсолютно новым. Я согласился, мы приняли решение: всё, едем. С этого началась моя карьера в кино.
— Было ли сложно? Ведь всё в новинку…
— Сфера действительно новая, и на площадках бывает очень много проблем. Во-первых, климат везде разный. На моем первом фильме мне приходилось работать в ужасных погодных условиях, особенно в первую смену: холод, снег, дождь — всё вместе. А на фильме «Правила Филиппа» мне приходилось терпеть и жару снаружи, и духоту в помещениях. Лето было в самом разгаре.
Выдерживать многочасовые смены непросто. Плюс нужно выжимать из себя эмоции, которые требуются персонажу, падать, плакать. Много таких эмоций приходилось из себя, порой, буквально выдавливать, потому что мне, как человеку, они не присущи. Я старался ради кино. Все было ради того, чтобы фильм получился. Оно того стоит.
— Режиссер Роман Косов рассказывал, что на съемках вы иногда с ним спорили. Для вас важно самому придумывать, как должен двигаться и говорить ваш герой?
— Споров не было, нет! Это скорее дискуссии, обсуждения. Когда Роман на площадке ставил задачи, их всегда было очень много. Это сложно. Приходилось идти на компромисс.
Мне очень нравились эти дискуссии со съемочной командой. Нравилось самому в них участвовать, разбираться. В фильме «Правила Филиппа» было много приятных моментов. Например, сцены в кафе, где я играл бариста. Или сцена в ночном клубе на Маяковской — в таком месте я раньше никогда до этого не бывал. Еще мы с Леной Ербаковой (исполнительница роли сиделки Мархамат в «Правилах Филлипа», — прим.ред.) ездили на велосипеде по ночному городу, в парке Сокольники продавали кофе. Это была интересная жизнь, необычный опыт, который позволяют получить съемки. Мы очень легко нашли общий язык с командой, я до сих пор поддерживаю связь с Леной и другими ребятами.
«Мы — такие же артисты».
— Григорий, бывает так, что люди с особенностями здоровья почти всё время сидят дома или общаются только в узком кругу. А вы снимаетесь в кино, путешествуете. Что бы вы сказали тем, кто боится выходить в мир?
— Я считаю, что замыкаться дома на одном месте не стоит. Надо развиваться, находить общий язык с другими людьми, находить выход из любого положения. Нечего бояться! Жизнь — такая интересная вещь, не нужно бояться ничего нового.
— Как вы думаете, нужно ли, чтобы в кино чаще снимались особенные актеры, такие как вы?
— Не нужно заострять внимание на особенностях. Но для меня очень важно, чтобы такие фильмы показывали зрителям. Потому что мы — такие же люди, такие же артисты, как и все остальные. И фильмы могут рассказать эту мысль широкому кругу зрителей.
— Чья похвала для вас самая важная после премьеры?
— Любому актеру, как мне кажется, очень важна похвала. Для меня самое главное — это слова моих близких. Потом — мнение профессионалов, которые могут направить: режиссеров, критиков. Я готов к разным отзывам, но конечно, приятно получать положительные.
А вообще, после фильма «Правила Филиппа» у меня появилась новая мечта — как мой герой, стать бариста, варить кофе и делать людей счастливыми! Но и от сферы кино я отказываться не собираюсь. Я хочу продолжать сниматься и пробовать себя в разных ролях.