В школе села Новодмитриевка в Нижегородской области появился питомник

Питомник лесных деревьев создали на базе школы в селе Новодмитриевка в Нижегородской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба правительства региона.
В работе приняло участие школьное лесничество «НовоЛЕС». Ребята высадили сосну обыкновенную и лиственницу сибирскую с закрытой корневой системой. Инициатива направлена на создание полноценных условий для развития питомнического хозяйства, способного обеспечить восстановление леса.
«Закладка питомника стала примером того, как школьное начинание, рожденное из искреннего энтузиазма, глубоких знаний и безграничной любви к родной земле, способно перерасти в по-настоящему важное дело, которое не только объединяет, но и приносит ощутимые плоды», — отметили в пресс-службе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.