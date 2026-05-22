Актер Григорий Данишевский честно рассказал о съёмках

Мне очень нравились эти дискуссии со съемочной командой. Нравилось самому в них участвовать, разбираться. В фильме «Правила Филиппа» было много приятных моментов. Например, сцены в кафе, где я играл бариста. Или сцена в ночном клубе на Маяковской — в таком месте я раньше никогда до этого не бывал. Еще мы с Леной Ербаковой (исполнительница роли сиделки Мархамат в «Правилах Филлипа», — прим.ред.) ездили на велосипеде по ночному городу, в парке Сокольники продавали кофе. Это была интересная жизнь, необычный опыт, который позволяют получить съемки. Мы очень легко нашли общий язык с командой, я до сих пор поддерживаю связь с Леной и другими ребятами.