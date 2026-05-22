«Создает риск отравления»: в сливочном масле из Березовки нашли кишечную палочку, дрожжи и плесень

В Березовский районный суд поступило дело о нарушениях на местном молочном заводе «КрасМол». Предприятие обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Специалисты Роспотребнадзора 7 апреля отобрали пробы сливочного масла. Экспертиза показала несоответствия: в продукте обнаружили бактерии группы кишечных палочек, дрожжи и плесень. Употребление такого масла, по данным ведомства, создает высокий риск пищевых отравлений.

Кроме того, в производственных помещениях завода нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ведомство подчеркивает, что нарушения создают угрозу здоровью людей и распространения заболеваний.

По ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, которую вменили предприятию, предусмотрено наказание вплоть до административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Судебное заседание пока не назначено.

