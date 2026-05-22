В Красноярске объединят роддома и стоматологические поликлиники

В Красноярске планируют реорганизовать систему родовспоможения и стоматологической помощи. Инициативу краевого правительства обсудили депутаты Законодательного собрания.
Четыре городских роддома — № 1, № 2, № 4 и № 5 — вместе с медико-генетическим центром войдут в состав краевого центра охраны материнства и детства. Как пояснил министр здравоохранения Алексей Коноваленко, существующая система родовспоможения устарела — она складывалась ещё в 1970—1980-х годах, когда в Красноярске ежегодно принимали до 20 тысяч родов, а женщины оставались в учреждениях до двух недель.
Сейчас количество родов в этих роддомах сократилось почти на 40 процентов, а срок пребывания пациенток уменьшился до 3−5 дней. За последние пять лет число родов в этих учреждениях снизилось почти на 17 процентов, тогда как в краевом центре охраны материнства и детства, наоборот, выросло на 19,5 процента. Сохранение четырёх отдельных юридических лиц при такой нагрузке, по словам министра, ведёт к снижению качества помощи — особенно при осложнённых беременностях.
Объединение позволит эффективнее использовать оборудование и кадры, а также сократить число переводов пациенток между больницами. Сокращать персонал при этом не планируют.
Реорганизация коснётся и стоматологических поликлиник. На правобережье учреждения № 3 и № 7 присоединят к стоматологии № 1, а на левом берегу поликлиники № 4, № 5 и № 8 войдут в состав стоматологии № 2. Ожидается, что пациентам станет проще записываться на приём и получать помощь узких специалистов.
Окончательное решение депутаты примут на сессии Заксобрания 28 мая.
Напомним, ранее в красноярском минздраве опровергли слухи о закрытии роддома № 6.