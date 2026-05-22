В Красноярске объединят роддома и стоматологические поликлиники

Сейчас количество родов в этих роддомах сократилось почти на 40 процентов, а срок пребывания пациенток уменьшился до 3−5 дней. За последние пять лет число родов в этих учреждениях снизилось почти на 17 процентов, тогда как в краевом центре охраны материнства и детства, наоборот, выросло на 19,5 процента. Сохранение четырёх отдельных юридических лиц при такой нагрузке, по словам министра, ведёт к снижению качества помощи — особенно при осложнённых беременностях.