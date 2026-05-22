Карантин по лейкозу крупного рогатого скота ввели в Воротынском округе

Очагом инфекции признано само подворье. Весь населенный пункт теперь считается неблагополучным, а это значит, что здесь временно запрещены ярмарки, выставки и любое перемещение скота. Животных из очага нельзя вывозить, кроме отправки на убой. Больных и здоровых коров запрещено содержать вместе, доить общим аппаратом или выпасать в одном стаде.