В террариуме Калининградского зоопарка появились новые животные

Носатый полоз Буланже называют «змеей-загадкой», поскольку учёные до сих пор так и поняли, зачем им «такой нос». «Но ряд гипотез есть. Нос помогает маскироваться (залез на дерево, прикинулся веточкой), нос помогает ориентироваться и охотиться. Он может выполнять роль “украшения”, повышая шансы на успех при спаривании. Или даже работает своеобразным стабилизатором, повышая маневренность змеи, ползущей по дереву», — рассказали в зоопарке.