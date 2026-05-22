В террариуме Калининградского зоопарка появились новые животные

В коллекции сектора «Террариум» в Калининградском зоопарке появились новые животные — пары фельзум великолепных и малышей носатого полоза Буланже, а также молодняк жабовидных квакш. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Фельзумы великолепные — это яркие, подвижные и любопытные ящерицы. Они легко бегают по абсолютно гладким вертикальным поверхностям, включая стекло.
Носатый полоз Буланже называют «змеей-загадкой», поскольку учёные до сих пор так и поняли, зачем им «такой нос». «Но ряд гипотез есть. Нос помогает маскироваться (залез на дерево, прикинулся веточкой), нос помогает ориентироваться и охотиться. Он может выполнять роль “украшения”, повышая шансы на успех при спаривании. Или даже работает своеобразным стабилизатором, повышая маневренность змеи, ползущей по дереву», — рассказали в зоопарке.
Жабовидные квакши уже были в коллекции зоопарка. Это красивые и яркие существа с присосками на пальцах. Кроме того, они «насквозь» пропитаны ядом, уточнили в зоосаде.