Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В террариуме Калининградского зоопарка появились новые животные

Жабовидные квакши уже были в коллекции зоопарка.

Фото: Калининградский зоопарк.

В коллекции сектора «Террариум» в Калининградском зоопарке появились новые животные — пары фельзум великолепных и малышей носатого полоза Буланже, а также молодняк жабовидных квакш. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Фельзумы великолепные — это яркие, подвижные и любопытные ящерицы. Они легко бегают по абсолютно гладким вертикальным поверхностям, включая стекло.

Носатый полоз Буланже называют «змеей-загадкой», поскольку учёные до сих пор так и поняли, зачем им «такой нос». «Но ряд гипотез есть. Нос помогает маскироваться (залез на дерево, прикинулся веточкой), нос помогает ориентироваться и охотиться. Он может выполнять роль “украшения”, повышая шансы на успех при спаривании. Или даже работает своеобразным стабилизатором, повышая маневренность змеи, ползущей по дереву», — рассказали в зоопарке.

Жабовидные квакши уже были в коллекции зоопарка. Это красивые и яркие существа с присосками на пальцах. Кроме того, они «насквозь» пропитаны ядом, уточнили в зоосаде.