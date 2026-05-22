В Воронежской области этой весной посадили лес на площади 1064 гектара

Лесовосстановление на площади 1064 гектара провели в Воронежской области этой весной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Основной объем весенних работ — 756 гектаров — выполнили специалисты Воронежского лесопожарного центра. Остальную часть площадей закрыли лесопользователи, восстанавливающие леса на арендуемых участках. В тройку лидеров по итогам сезона вошли Давыдовское, Донское и Новохоперское лесничества, которые суммарно высадили деревья на площади 537 гектаров.
«Выполнение плановых заданий нацпроекта “Экологическое благополучие” — приоритет в нашей работе. За весенний сезон лесоводы и лесопользователи региона показали слаженную работу, закрыв 75% от общегодового объема. Оставшиеся площади лесного фонда будут гарантированно подготовлены и засажены в ходе осенней кампании», — отметил заместитель министра лесного хозяйства Воронежской области Александр Ерофеев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.