В Аксайском районе женщину будут судить за гибель работника от удара током

Жительницу Аксайского района обвиняют в нарушении охраны труда, повлекшем смерть человека.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Аксайского района Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое случайно привело к гибели человека. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По версии следствия, женщина отвечала за безопасность при производстве бетонных изделий на территории поселка Щепкин. Она допустила использование работником неисправного инструмента. В результате мужчина погиб от удара электрическим током.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — сказано в сообщении.

