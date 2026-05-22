Пермские власти ищут авиаперевозчика для рейсов в Сухум

В Перми ищут авиаперевозчика для рейсов в Сухум. Первоначально предполагалось, что рейсы будет выполнять авиакомпания «РусЛайн», однако продажа билетов пока не стартовала. В краевом министерстве транспорта сообщили, что переговоры ведутся одновременно с «РусЛайном» и «ЮВТ Аэро». По словам источника среди руководства перевозчика, рейсы возможны только при подтвержденном субсидировании. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».