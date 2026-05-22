Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 тысяча за вечер: сколько калининградцы готовы заплатить за выпускной ребёнка

Отдельная часть расходов — праздничный наряд.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде средний сбор на выпускной для девятиклассников в 2026 году составил 15 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников — 21 тысячу. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса родителей выпускников.

По информации компании, 12% родителей девятиклассников заявили, что их школы не будут проводить выпускной вечер. Среди одиннадцатиклассников таких ответов заметно меньше — 6%.

Отдельная часть расходов — праздничный наряд. Одежда и обувь для сына‑девятиклассника обходится в среднем в 18 тысяч рублей, для дочери — 17 тысяч. В выпускном классе ситуация меняется: наряд юноши стоит около 20 тысяч рублей, девушки — 22,5 тысячи.

При этом не все родители готовы покупать специальные праздничные комплекты. Для девятиклассников без новых нарядов обойдутся 23% семей с сыновьями и 17% — с дочерьми. В 11 классе отказывают в обновках реже: 16% среди юношей и 11% среди девушек.

Опрос проводился с 20 апреля по 17 мая.

Родители калининградских старшеклассников рассказали, сколько тратят на репетиторов в неделю.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше