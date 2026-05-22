В Сургутской травматологической больнице установили новый аппарат КТ

Новый аппарат компьютерной томографии (КТ) установили в Сургутской травматологической больнице, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
С помощью нового оборудования можно проводить КТ-перфузию и КТ-ангиографию головного мозга при инсультах, оперативно оценивать объем повреждений при травмах, не меняя положения пациента в зависимости от зоны обследования, выполнять диагностику при подозрении на вторичное метастатическое поражение головного мозга для дальнейшей маршрутизации и выбора тактики лечения.
Сканирование занимает всего несколько секунд, что экономит время и снижает нагрузку на пациента. Высокое разрешение и детализация изображений позволяют выявлять патологии на самых ранних стадиях. Аппарат универсален и подходит для исследований в сложных клинических случаях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.