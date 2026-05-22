Жители Луганска сдают кровь для пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске

В Луганске на республиканской станции переливания крови выстроились очереди из желающих помочь пострадавшим в результате ночной атаки ВСУ на Старобельск. Об этом сообщает корреспондент информационной службы «Вести».
К настоящему моменту донорами стали уже более 30 человек. Среди пришедших на станцию много молодежи — студенты, волонтеры и общественные активисты приходят сдавать кровь целыми группами.
Как рассказал главный врач Луганской республиканской станции переливания крови Сергей Пицул, луганские медики находятся на постоянной оперативной связи с коллегами из Старобельска. Он подчеркнул, что процесс полностью скоординирован: те жители республики, которым тяжело добраться до Луганска, могут оперативно сдать кровь непосредственно в старобельском отделении трансфузиологии.
В ночь на 22 мая украинские войска нанесли прицельный удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате теракта пятиэтажный корпус частично обрушился, погибли четыре человека, еще десятки получили ранения различной степени тяжести.