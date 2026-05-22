В Уфе разработали VR-тренажер для обучения электромонтажу

Тренажер виртуальной реальности для подготовки электротехнического персонала и студентов разработали в лаборатории VR-технологий и робототехники межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан. Создание студгородков по всей стране ведется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Новое оборудование позволяет безопасно отрабатывать оперативные переключения и электромонтажные работы, в том числе для предприятий нефтегазовой отрасли.
«Разработка VR-тренажера в межвузовском кампусе Уфы — это важный шаг в развитии современных технологий подготовки кадров для промышленности и энергетики. Сегодня особенно востребованы решения, которые позволяют будущим специалистам получать практические навыки в максимально приближенных к реальности условиях без риска для жизни и здоровья. Такие проекты не только повышают качество подготовки электротехнического персонала, но и способствуют внедрению инноваций в нефтегазовую отрасль и укреплению технологического потенциала республики», — отметил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев.
С помощью нового тренажера пользователь может изучить состав оборудования, научиться распознавать состояние его элементов по визуальным признакам, отработать типовые ситуации и последовательность действий. Отдельный блок посвящен монтажным операциям — работе с кабельной продукцией, крепежом, соединительными элементами и инструментом.
Главное отличие разработки от существующих на рынке аналогов в том, что техника не просто показывает оборудование в виртуальной реальности, а заставляет пользователя действовать. Обучающийся проходит сценарий по шагам, принимает решения, получает подсказки и видит результат своих действий. Система фиксирует ошибки и помогает инструктору понять, где именно возникли трудности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.