Количество донских компаний в онлайн-торговле за два года выросло на 16%

В Ростовской области, по данным на март 2026 года, в сфере онлайн-торговли действуют 11 624 организации. Это на 15,9% (1598 компаний) больше, чем два года назад. Количество продавцов Дона на Wildberries за этот период выросло на 34%. Таковы результаты исследования «Контур. Фокуса» и RWB, предоставленные «Ъ-Ростов».