На Алматы обрушатся ливни, в Астану вернутся заморозки, а Шымкент ждет жара до +27°С

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды на 23, 24 и 25 мая 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астану вернутся заморозки, на Алматы обрушатся ливни, а Шымкент ждет жара до +27°С, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Прогноз погоды по Астане.

23 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, на поверхности почвы заморозки −1°С, днем +21+23°С. 24 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.

Прогноз погоды по Алматы.

23 мая: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +16+18°С. 24 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С. 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту.

23 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +25+27°С. 24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С. 25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.