Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние звонки в Красноярском крае пройдут 26 мая

В 2026 году одиннадцатые классы заканчивают более 15 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в крае одиннадцатые классы заканчивают более 15 тысяч человек, а девятые — почти 36 тысяч. Об этом рассказали в краевом правительстве. Последние звонки пройдут в единый день — 26 мая.

Больше всего выпускников — 300 человек — в школе № 150 Красноярска. А в 40 школах региона из 11-х классов выпускается всего один человек. Эти ребята из Манско-Уярского, Канского, Казачинско-Пировского округов.

Отмечается, что в дни проведения последних звонков в муниципалитетах усилят меры безопасности. В крупных городах возле школ будут дежурить полицейские.

В 2025 году корреспондент «КП-Красноярск» побывал на последнем звонке единственной одиннадцатиклассницы Зеледеевской средней школы.