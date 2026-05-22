В Пензе пройдет акция по сбору вторсырья «Это вам не мусор»

Акция по сбору вторсырья «Это вам не мусор» пройдет в Пензе 23 мая при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на парковке концертного зала «Октябрь». Желающие могут сдать на переработку отходы из вспененного полистирола 6 PS (только белый), пластиковые бутылки любого цвета, оконные стекла без пленки. Все вторсырье должно быть чистым, отсортированным и компактно сложенным.
«Приглашаем вас поддержать акцию и принести свое вторсырье. Также мы будем рады видеть вас в качестве волонтеров», — сказала председатель Пензенского отделения Всероссийского общества охраны природы Алина Можачкина-Грибанова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.