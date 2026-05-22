В Смоленске построят комплекс для занятий адаптивным спортом

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий адаптивным спортом построят в Смоленске при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщила пресс-служба правительства Смоленской области.
Новый объект возведут на месте старого, который уже не используется. Специалисты демонтировали его конструкции и приступили к подготовке основания для дальнейших строительных работ.
Площадь комплекса — около 1200 квадратных метров. ФОК будет приспособлен для занятий людей всех возрастов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. Проектом предусмотрены широкие проходы, отсутствие порогов, тактильные указатели, удобные входные группы. Внутри разместится универсальный игровой зал.
В спортивном комплексе планируется развивать баскетбол на колясках, волейбол, настольный теннис и другие виды спорта. Заниматься там будут также ветераны специальной военной операции, получившие травмы.
«Завершить ремонтные работы планируется до конца октября 2026 года. Реализация проекта позволит решить нашу ключевую задачу — создать в области собственную современную спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить им полноценные условия для занятий физической культурой и спортом», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.