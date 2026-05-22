Милиция переходит на усиленный режим службы на два дня в Беларуси

МВД предупредило белорусов о переходе на усиленный режим несения службы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция обеспечит общественный порядок, перейдя на усиленный вариант несения службы, передает телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Так, 23 и 30 мая в дни торжественный мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года, органы внутренних дел Беларуси перейдут на усиленный вариант несения службы.

Под особый контроль милиция возьмет места массового отдыха: парки, скверы и набережные. В учебных заведениях усилят пропускной режим, экипажи ГАИ уделят дополнительное внимание дорожной безопасности вблизи школ.

В ведомстве предупредили, что распитие алкоголя или пива в общественных местах, появление в состоянии опьянения грозят административной ответственностью. Несовершеннолетние с 23.00 до 06.00 утра не могут находиться вне дома без сопровождения родителей или других взрослых.

Также МВД призвало белорусских граждан к бдительности.