Семьям двух погибших на СВО нижегородцев вручили Ордена Мужества

Родственникам ефрейтора Григория Переверзева и сержанта Алексея Малова из Нижнего Новгорода вручили Ордена Мужества. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Военнослужащие погибли в ходе спецоперации. Торжественное вручении состоялось в администрации Ленинского района.
«Григорий Вадимович и Алексей Александрович — настоящие воины, которые отдали свои жизнь ради нашей безопасности. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга они отмечены Орденом Мужества. Мы всегда будем помнить их подвиг и рассказывать о нем подрастающему поколению», — отметил глава района Сергей Лукоянов.
Орден Мужества вручают бойцам, проявившим самоотверженность и отвагу при исполнении воинского долга.
