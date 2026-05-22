Семьям двух погибших на СВО нижегородцев вручили Ордена Мужества

Источник: Живем в Нижнем

Родственникам ефрейтора Григория Переверзева и сержанта Алексея Малова из Нижнего Новгорода вручили Ордена Мужества. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Военнослужащие погибли в ходе спецоперации. Торжественное вручении состоялось в администрации Ленинского района.

«Григорий Вадимович и Алексей Александрович — настоящие воины, которые отдали свои жизнь ради нашей безопасности. За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга они отмечены Орденом Мужества. Мы всегда будем помнить их подвиг и рассказывать о нем подрастающему поколению», — отметил глава района Сергей Лукоянов.

Орден Мужества вручают бойцам, проявившим самоотверженность и отвагу при исполнении воинского долга.

Напомним, нижегородские ветераны СВО выучились на тренеров по адаптивному спорту. Они прошли повышение квалификации в Самарском социально-педагогическом университете.