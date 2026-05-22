В Ачинском округе школьников 8 класса сводили на экскурсию на скотобойню

В Ачинском округе школьников повели на экскурсию на скотобойню и предлагали сфотографироваться на фоне туш.

В Ачинском округе родители восьмиклассников одной из школ пожаловались на экскурсию для детей.

Как пишет телеканал «ОСА», класс сводили в колбасный цех и на скотобойню. Если первая часть экскурсии показалась детям познавательной, то посещение убойного цеха вызвало шок. По словам родителей, детям предлагали фотографироваться на фоне разделанных туш.

В администрации Ачинского округа заявили, что уже запросили у школы официальные объяснения.

«Мы считаем, что подобные мероприятия должны соответствовать возрасту детей и проводиться только с учетом психологической безопасности. До завершения проверки давать оценку действиям педагогов преждевременно, однако очевидно, что ситуация требует анализа и корректировки подходов. По итогам проверки будут приняты управленческие решения», — цитирует телеканал комментарий властей.

