В Ачинском округе школьников 8 класса сводили на экскурсию на скотобойню

В Ачинском округе родители восьмиклассников одной из школ пожаловались на экскурсию для детей.
Как пишет телеканал «ОСА», класс сводили в колбасный цех и на скотобойню. Если первая часть экскурсии показалась детям познавательной, то посещение убойного цеха вызвало шок. По словам родителей, детям предлагали фотографироваться на фоне разделанных туш.
В администрации Ачинского округа заявили, что уже запросили у школы официальные объяснения.
«Мы считаем, что подобные мероприятия должны соответствовать возрасту детей и проводиться только с учетом психологической безопасности. До завершения проверки давать оценку действиям педагогов преждевременно, однако очевидно, что ситуация требует анализа и корректировки подходов. По итогам проверки будут приняты управленческие решения», — цитирует телеканал комментарий властей.
