Региональный оператор Тверской области получил 3 мусоровоза

Три мусоровоза закупили для оператора Тверской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате правительства региона.
Новая техника для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) отличается повышенной вместимостью и надежностью. За один рейс мусоровоз с учетом прессования транспортирует более 10 тонн ТКО. Объем кузова спецтехники составляет 23 куб. м.
Региональный оператор «ТСАХ» регулярно обновляет автопарк. Ранее устаревшую технику заменили на 15 новых современных мусоровозов — они уже вывозят ТКО согласно графику. В ближайшее время компания закупит еще 5 машин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.