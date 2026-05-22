Минсктранс прокомментировал видео с якобы сгоревшим из-за попадания молнии троллейбусом в Минске

В сети разлетелось видео с будто бы сгоревшим от удара молнии троллейбусом. В Минсктрансе прокомментировали этот ролик, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в сети распространилось накануне видео, утверждающее, что вечером 21 мая в Минске троллейбус загорелся после попадания разряда молнии. На видео был заснят стоявший на краю проезжей части троллейбус, сзади и спереди которого стояли пожарные машины МЧС.
В Минсктрансе подтвердили, что 21 мая в столице с троллейбусом № 41 произошел инцидент. Но причиной поломки стало возгорание печки в кабине водителя, а не гроза.
— Водитель троллейбуса с помощью неравнодушных граждан потушил возгорание. Прибывшие сотрудники МЧС произвели пролив места возгорания. Никто из пассажиров не пострадал. По данному факту проводится разбирательство, — прокомментировали на предприятии.
