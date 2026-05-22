Итоги дня: новая спортзона, спецы с языком, земля для жилья, опережая график, отгенералили

По данным синоптиков из-за сухой и теплой погоды в четырех районах Хабаровского края (Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, районе им. П. Осипенко и Солнечном муниципальном округе) установился V класс пожарной опасности в лесах. Вместе с тем, охраняется IV (высокий) класс на территории Амурского, Комсомольского, Хабаровского, муниципальных районов и ГО Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.