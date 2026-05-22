Итоги дня: новая спортзона, спецы с языком, земля для жилья, опережая график, отгенералили

В хабаровском парке «Динамо» появилась современная зона для уличных тренировок.
В хабаровском парке «Динамо» состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. Это первая из восьми спортплощадок, которые будут открыты в краевом центре при поддержке Сбера в рамках партнёрства с правительством Хабаровского края, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске будут обучать востребованных специалистов со знанием китайского языка.
Вузы Хабаровского края продолжат развивать партнерские отношения с образовательными организациями Китайской Народной Республики в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Напомним, накануне в Пекине президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали официальный старт их проведению, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Посевная в Хабаровском крае идёт с опережением графика.
В Хабаровском крае активно ведутся полевые работы. Аграрии засеяли более 22% площадей. Всего в 2026 году планируется задействовать около 65 тыс. га. Темпы сева опережающие к уровню прошлого года на 4,5 тыс. га, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Генеральная репетиция к фестивалю «Амурские волны» прошла в Хабаровске.
Генеральная репетиция Военного оркестра штаба Восточного округа войск национальной гвардии России прошла в Хабаровске в рамках подготовки к фестивалю «Амурские волны» (6+). Почти полсотни исполнителей в парадной форме оттачивали каждую ноту, чтобы представить зрителям насыщенную программу.
Земля для возведения жилья в Хабаровском крае есть.
На территории Хабаровского края реализуется проект Росреестра «Земля для стройки». Площадь выявленных оперативным штабом готовых земельных участков, на которых можно возводить жилье, составила более 1500 гектаров, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Хабаровскому краю.
Чемпион мира по шахматам из Хабаровска Даниил Каминский вошёл в программу поддержки юных шахматистов.
Поддержка талантливых спортсменов — это вклад в будущее страны, в новые победы, в спортивный потенциал государства. Помогать одаренным спортсменам Хабаровского края призвана новая программа содействия юным шахматистам. В неё уже вошёл 10-летний Даниил Каминский — самый титулованный игрок города, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске уничтожат 3,6 тысяч импортных цветов с карантинным вредителем.
Решением от 15 мая 2026 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора запрещен ввоз 3,6 тысяч импортных кустовых роз, гвоздик, декоративного подсолнечника и статицы в связи с выявлением в них карантинных для ЕАЭС объектов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Хабаровском крае.
По данным синоптиков из-за сухой и теплой погоды в четырех районах Хабаровского края (Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, районе им. П. Осипенко и Солнечном муниципальном округе) установился V класс пожарной опасности в лесах. Вместе с тем, охраняется IV (высокий) класс на территории Амурского, Комсомольского, Хабаровского, муниципальных районов и ГО Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В Хабаровске задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве.
В Хабаровске задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в убийстве. Задержание произошло при участии сотрудников Росгвардии после тревожного сигнала из общежития, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.