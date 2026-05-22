Студенческий совет НИУ вошел в тройку лучших студсоветов в Нижегородской области

В Нижегородском институте управления Президентской академии подвели итоги работы студенческих советов вуза в 2025—2026 учебном году. На XXVI Отчётно-выборной конференции руководители всех студенческих объединений рассказали об их деятельности и достигнутых результатах.
Как отметила директор НИУ Екатерина Лебедева, Студенческий совет вуза — традиционно один из лучших в Нижегородской области. Он занял третье место в ежегодном конкурсе, который проводится под эгидой министерства молодёжной политики Нижегородской области ежегодно, уступив только ННГУ им. Лобачевского и ПИМУ.
«Это результат достижений наших студентов: в спорте, творчестве, общественной, волонтёрской и проектной деятельности», — ссказала Екатерина Александровна.
Директор НИУ напомнила, что в 2025 году студенты Нижегородского института управления получили от Росмолодежи гранты почти на 2 млн рублей, что составило пятую часть всей суммы грантов, полученных филиалами РАНХиГС по всей стране.
А председатель Студенческого совета вуза Валерия Тихомирова рассказала, что Студсовет НИУ в общей сложности в 2025 году выиграл гранты на 5,5 млн рублей, а члены Студсовета принимали участие в организации всероссийских и международных фестивалей и форумов. Например, всероссийского конкурса «Большая перемена», Всемирного фестиваля молодежи, IV Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» и других. Всего за этот учебный год Студенческий совет вуза провел 45 мероприятий с участием 6 тысяч студентов. Также на конференции были представлены и отчеты Центра студенческого добровольчества, члены которого в общей сложности отработали 645 часов. Особо было отмечено, что после длительного «молчания» возобновил свою работу Научный студенческий центр. Высокую оценку получило и Сообщество кураторов, которое помогает в адаптации первокурсников.
Студентов НИУ привлек для работы в летнем трудовом семестре «выездной целины» крупнейший в Нижегородской области студенческий отряд проводников «Конкордия». Также была отмечена деятельность студенческого педагогического отряда «Ювента» и Совета колледжа НИУ, который первым из всех филиалов стал сотрудничать с «Движением Первых».
Руководитель Центра студенческого творчества рассказала о призовых местах, занятых студентами НИУ в различных творческих номинациях третьго фестиваля студенческого творчества филиалов Академии «А. Р. Т».
Была отмечена и работа медиацентра «МИК», который не только освещает студенческую жизнь НИУ, но и проводит образовательные занятия в своей медиашколе.
В завершении Отчётно-выборной конференции 69 наиболее активных в общественной жизни студентов Нижегородского института управления Президентской академии получили благодарности от руководства вуза за свою деятельность.