Студенческий совет НИУ вошел в тройку лучших студсоветов в Нижегородской области

А председатель Студенческого совета вуза Валерия Тихомирова рассказала, что Студсовет НИУ в общей сложности в 2025 году выиграл гранты на 5,5 млн рублей, а члены Студсовета принимали участие в организации всероссийских и международных фестивалей и форумов. Например, всероссийского конкурса «Большая перемена», Всемирного фестиваля молодежи, IV Всероссийского форума молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» и других. Всего за этот учебный год Студенческий совет вуза провел 45 мероприятий с участием 6 тысяч студентов. Также на конференции были представлены и отчеты Центра студенческого добровольчества, члены которого в общей сложности отработали 645 часов. Особо было отмечено, что после длительного «молчания» возобновил свою работу Научный студенческий центр. Высокую оценку получило и Сообщество кураторов, которое помогает в адаптации первокурсников.