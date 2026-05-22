В Госдуме выступили с предложением по ИИ-контенту в студенческих работах

В ГД предложили не считать нарушением наличие до 10% ИИ-контента в работах.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили не считать автоматическим нарушением наличие до 10% ИИ-контента в студенческих работах при проверке на «Антиплагиате».

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления единого методического подхода, согласно которому показатель ИИ-контента до 10% в системе “Антиплагиат” и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как самостоятельное основание для недопуска работы, снижения оценки либо вывода о недобросовестности студента», — сказано в обращении.

Парламентарии отметили, что такой показатель должен быть основанием для содержательного анализа работы, а не для автоматического применения негативных последствий.

Депутаты также предложили, чтобы Минобрнауки России совместно с вузами, экспертным сообществом и разработчиками систем проверки подготовили единые методические рекомендации по учету ИИ-контента в учебных и выпускных работах.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить неопределенность для студентов и преподавателей, обеспечить более единообразную практику проверки учебных работ, избежать автоматических санкций на основании одного технического показателя и сформировать более сбалансированный подход к использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе.