Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина ранен при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа. Ранен мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги. Пострадавший сам обратился за помощью в райбольницу. Лечение он продолжит амбулаторно. Об этом 22 мая сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: Коммерсантъ

В Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа. Ранен мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги. Пострадавший сам обратился за помощью в райбольницу. Лечение он продолжит амбулаторно. Об этом 22 мая сообщили в оперативном штабе региона.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что три мирных жителя пострадали в результате ударов дронов ВСУ по Шебекинскому и Яковлевскому округам Белгородской области. В районе хутора Жданов Яковлевского округа беспилотник атаковал «Газель», ранены двое мужчин. Еще один мужчина получил ранения после атаки дрона на грузовик в городе Шебекино.