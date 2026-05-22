Мужчина ранен при взрыве дрона на предприятии в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ сдетонировал на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа. Ранен мужчина, у него диагностировали минно-взрывную травму и мелкие осколочные ранения ноги. Пострадавший сам обратился за помощью в райбольницу. Лечение он продолжит амбулаторно. Об этом 22 мая сообщили в оперативном штабе региона.