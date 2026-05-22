Разлив повредил настил Малой Черепахинской экотропы Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике после продолжительного разлива с 22 мая возобновила работу Малая Черепахинская экологическая тропа. Однако, как рассказали в администрации ООПТ, вода повредила деревянный настил в районе реки. Сейчас на этом участке рабочие меняют доски. Посетителей просят быть внимательными при прохождении маршрута.