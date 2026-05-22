Красноярский бизнесмен обманул друга из соседней республики на 20 млн рублей

Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего красноярского бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе главка, мужчину обвиняют в мошенничестве. Правоохранители установили, что в 2021 году обвиняемый обратился к приятелю из Республики Хакасия и попросил предоставить ему займ в размере 20 миллионов рублей для развития бизнеса в сфере охраны. Потерпевший согласился и передал деньги, получив в качестве залога документы на автомобили Lexus и МАЗ. Деньги должны быть возвращены за несколько лет. Однако обвиняемый не собирался возвращать деньги, потратил их по своему усмотрению, а машины продал. Красноярцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.