На «Лесной» дороге в Мурманской области начался ремонт

Ремонт на «Лесной» дороге в Оленегорском округе Мурманской области начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновят отдельные участки общей протяженностью 13 км. Они уже установили временные знаки и информационные щиты, теперь занимаются вырубкой дикорастущего кустарника. После этого начнутся основные работы — снятие существующего покрытия. На проезжей части заменят асфальт, укрепят обочины и нанесут разметку.
«Лесная» дорога является дублером трассы Оленегорск — Ловозеро, предоставляя жителям и туристам альтернативный маршрут. Она также ведет к уникальным природным объектам Ловозерских тундр, включая Сейдозеро — священное место саамов и одну из главных достопримечательностей Русского Севера. Вдоль трассы расположены саамская деревня, живописные озера и заказники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.