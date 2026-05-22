Ле Пен призвала Францию выйти из военного командования НАТО

Глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что считает необходимым покинуть объединенное военное командование НАТО.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Я считаю, что нужно выйти из объединенного командования НАТО», — приводит слова Ле Пен «Интерфакс».

При этом она уточнила, что не поддерживает идею полного разрыва с блоком. По словам Марин Ле Пен, ключевой вопрос сегодня — это цена, которую Франция платит за членство в альянсе. Кроме того, политик настаивает на том, что НАТО должна «переориентироваться на борьбу с исламистским фундаментализмом».

На вопрос журналистов, выступает ли она за полное упразднение организации, Ле Пен ответила, что считает, что военный блок должен продолжить деятельность.

В 2009 году тогда президент Франции Николя Саркози вернул страну в объединенное командование Североатлантического альянса. До этого, при генерале Шарле де Голле, Париж покинул эту структуру.

