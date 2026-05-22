Эксперт рассказала, как подавленные эмоции влияют на сон

Психосоматолог Вершинина: подавленные эмоции могут стать причиной плохого сна.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подавленные эмоции могут стать причиной плохого сна, поскольку нервная система остается в режиме постоянной активности, рассказала психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина.

«Человек ложится спать вовремя, старается отдыхать, но все равно просыпается разбитым, раздражительным и без ощущения восстановления. Специалисты отмечают, что причиной такого состояния нередко становятся не только физические нагрузки, но и подавленные эмоции, с которыми психика продолжает справляться даже во время отдыха», — сказала Вершинина интернет-порталу NEWS.ru.

Она отметила, что организм тесно связан с эмоциями, и даже если человек выглядит спокойным, тело продолжает жить в режиме стресса и не может расслабиться.

«Когда долго подавляется тревога, обида, страх, раздражение или внутреннее напряжение, нервная система остается в состоянии постоянной активности», — резюмировала эксперт.