Прикамье заняло третье место в РФ по росту суммы выдаваемых потребкредитов

В апреле 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил в Пермском крае 161, 3 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года средний размер кредита в Прикамье увеличился на 10,9%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.