ВТБ: почти половина жителей России хотят пользоваться персональным ИИ-агентом

Готовность делиться личными данными ради работы ИИ агента различается: больше всего россиян согласны предоставить доступ к истории поиска и интернет активности (43%), геолокации (42%) и медицинским данным (33%). Чуть меньше готовы открыть биографические сведения (27%) и финансовую информацию (26%), а личные фото и видеоархивы готовы доверить ИИ 19% опрошенных, переписку — лишь 15%. При этом 27% граждан вовсе не готовы делиться какой либо личной информацией, а 41% согласны регулярно обновлять данные для ИИ агента.