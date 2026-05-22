ВТБ: почти половина жителей России хотят пользоваться персональным ИИ-агентом

По результатам опроса ВТБ, проведённого перед конференцией «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), почти половина россиян хотели бы завести персонального ИИ агента — цифрового помощника на основе искусственного интеллекта.
Исследование показало, что доля желающих иметь личного ИИ-помощника составила 46%, 29% респондентов сомневаются в целесообразности такого решения, а 25% относятся к идее отрицательно. При этом 87% опрошенных уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают концепцию персонального ИИ агента понятной или полностью понятной.
Россияне видят в цифровых помощниках инструмент для повышения продуктивности, а не средство развлечения. Исследователи отмечают, что пользователи планируют задействовать личных ИИ агентов прежде всего для решения рабочих задач, обучения, планирования дня и автоматизации бытовых процессов — от покупок до контроля привычек и получения рекомендаций по здоровью.
Готовность делиться личными данными ради работы ИИ агента различается: больше всего россиян согласны предоставить доступ к истории поиска и интернет активности (43%), геолокации (42%) и медицинским данным (33%). Чуть меньше готовы открыть биографические сведения (27%) и финансовую информацию (26%), а личные фото и видеоархивы готовы доверить ИИ 19% опрошенных, переписку — лишь 15%. При этом 27% граждан вовсе не готовы делиться какой либо личной информацией, а 41% согласны регулярно обновлять данные для ИИ агента.
В вопросе создания персональных ИИ мнения разделились: по 39% респондентов предпочтут либо самостоятельно собрать агента на базе доступных языковых моделей, либо выбрать готовое решение от технологических компаний. Ещё 21% рассматривают вариант использования ИИ агентов через банки и финансовые организации, уже имеющие опыт разработки чат ботов; в целом к такой услуге от банка с интересом или без категорического неприятия относятся 76% опрошенных.
Главные опасения респондентов связаны с рисками, сопутствующими внедрению ИИ: 72% участников опроса беспокоит вероятность утечки данных, 54% опасаются ошибок со стороны ИИ, 41% — потери контроля над принимаемыми решениями, а 31% назвали в качестве страха растущую зависимость от технологий.
Как отмечает заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, в России уже сформировался запрос на персональных ИИ агентов и теперь на него должен ответить рынок, предложив качественные решения.
«Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнёте, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник», — комментирует Вадим Кулик.
Опрос проводился ВТБ в апреле 2026 года. В нём приняли участие 1 500 респондентов — люди в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.