Созданные по проекту «Вам решать!» спортплощадки открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось открытие первых в 2026 году объектов, созданных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» — речь идет о спортивных площадках в школах Сормовского района. Подробностями поделились в мэрии.
Как стало известно, площадки для спортивных занятий открылись в школах №№ 79 и 85. Результаты работ оценил глава регионального центра Юрий Шалабаев. Он напомнил, что годом ранее в 79-й школе была обустроена многофункциональная площадка: там ребята могут играть в футбол и волейбол. Новый объект — хоккейная «коробка» — в теплое время года она будет использоваться для разных видов спорта, зимой — непосредственно для игры с клюшками и шайбой, а также для катания на коньках.
Что же касается школы № 85, она получила сразу две спортплощадки — волейбольную и многофункциональную. Их совокупный размер превысил 1,3 тысячи «квадратов».
По словам Юрия Шалабаева, подрядные организации сдают объекты досрочно.
«По 85-ой школе контрактные сроки — 1 июля, а объект сдан уже в мае. Это пример для всех, однако нужно следить, чтобы все работы проводились без потери качества», — уточнил градоначальник.
